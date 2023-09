Separatisti Nagorno | 20 morti nell' esplosione di ieri

C’è stata una svolta nella crisi tra Azerbaigian e Armenia, che ieri ha visto un attacco azero in Nagorno-Karabakh . Gli scontri, secondo l’ultimo ...

dopo una giornata di bombardamenti in Nagorno–Karabakh, i separatisti dell’enclave armena annunciano la resa. L’operazione militare lanciata martedì ...

È la fine di un’epoca in Nagorno-Karabakh . Da oggi, per la prima volta dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, la regione separatista azera a ...

Ieri iarmeni avevano parlato di oltre 200 feriti. 'Armenia ha dichiarato oggi che un totale di 13.350 rifugiati sono arrivati finora dal- Karabakh, l'enclave separatista a ......Aliyev " il fatto che l'Azerbaigian abbia portato avanti l'operazione in- Karabak in tempi brevi e con il massimo rispetto per i civili. La vittoria di Baku contro l'esercito dei...

Separatisti Nagorno Karabakh: morti e centinaia di feriti in un'esplosione Sky Tg24

Nagorno-Karabakh, già violato il cessate il fuoco. Ferito un militare azero RaiNews

E' di 20 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri sera all'interno di un deposito di carburante nel Nagorno-Karabakh, l'enclave contesa tra Armenia e Azerbaigian: lo hanno reso noto questa matt ...