“Sei un vero uomo? Offri il caffè alle colleghe” | l’iniziativa di Egea divide le dipendenti | “È sessismo” La replica dell’azienda

(Di martedì 26 settembre 2023) “Sei un? Scrivi entro ogni venerdì il nome di una o piùa cui vuoire unperché con la sua professionalità è stata indispensabile per la tua attività. Impegnati a produrre ile a servirglielo. La cialda la offre”.è contenuta nella newsletter aziendale di, multiutility dell’energia con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, ma non è piaciuta a tutti i. Anzi, diverse lavoratrici l’hanno bollata come sessista.– Come riporta Repubblica la campagna aziendale mette a disposizione ogni settimana diecialla macchinetta della sala per la pausastita da poco nella sede di via Nino Bixio. ...