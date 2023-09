Sei circondato di ipocriti ma con questo trucco degli psicologi li riconoscerai subito | basta farsi rovinare la vita

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 26 settembre 2023) L’ipocrisia è una piaga subdola quanto diffusa, fonte di amare delusioni ed enorme malessere esistenziale. Ecco come smascherarla. Bello fuori, marcio dentro. Così è l’ipocrita. E da che mondo è mondo ce ne sono tanti, troppi in circolazione. Basti pensare che persino Gesù 2000 e rotti anni fa ammoniva di guardarsi bene dai sepolcri imbiancati, immacolati all’esterno ma corrotti all’interno. L’ipocrisia è la maschera di chi ha un aspetto presentabilissimo, un tono affabile e modi suadenti, ma alla prima occasione utile colpisce la sua vittima alle spalle senza pietà e con il massimo del cinismo. L’unica arma di difesa contro queste persone è smascherarle e allontanarle prima che possano turbare la nostra esistenza. Come? Non è poi così difficile… Prima o poi (meglio prima che poi), se teniamo gli occhi bene aperti e le orecchie ben dritte, qualche indizio sulla sua vera natura ...