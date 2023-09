Scuola-Viva | giovedì al liceo Quercia di Marcianise il Seminario Finale

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 26 settembre 2023). “Con il Programmaabbiamo voluto realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti per costruire i saperi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale al fine di assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali”. Con queste parole, il Dirigente Scolastico del“Federico”, Dott. Diamante Marotta, ha annunciato ildel Programma-PR CAMPANIA FSE +2021/2027 “Ravla”. L’evento si svolgerà28 ...