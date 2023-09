Scontro Bonucci-Allegri | il retroscena di Lichtsteiner | “così è iniziato tutto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 settembre 2023) La nuova stagione della Juventus è iniziata con il caso. L’ormai ex capitano bianconero è stato, di fatto, costretto a trasferirsi all’Union Berlino in quello che sarà l’ultimo anno di carriera.avrebbe voluto chiudere in bianconero, a suo dire anche con un ruolo marginale,pur di onorare una carriera che lo ha visto grande protagonista della Juventus. Società e allenatore sembravano avere piani differenti. Netto l’ultimatum che, stando a quanto dichiarato da Massimiliano, è stato dato già nel febbraio scorso al calciatore: a fine stagione o ti ritiri da juventino o continui altrove. Da qui la deflagrazione:resta, la Juventus lo mette fuori rosa, il calciatore cambia squadra e minaccia di adire le vie legali. Il commento di ...