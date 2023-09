Sciopero dei trasporti venerdì 29 settembre | disagi a Milano | Roma e Torino

(Di martedì 26 settembre 2023) Nuovonero per ipubblici. Problemi a: ecco le fasce orarie garantite ai viaggiatori per i loro spostamenti

Roma – Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 29 settembre 2023, con possibili disagi per gli utenti a Roma , Milano, Torino e in diverse città a ...

E' quanto chiedono le organizzazioni sindacali al Presidente della Regione Basilicata Bardi che domani incontrerà le stesse all'indomani dellolavoratori metalmeccanici della scorsa ...Il colosso britannicomicroprocessori aveva debuttato a Wall Street, giovedi' 14 settembre, ... che per ora non sembrano soffrire lodel sindacato Uaw: oggi, nel premercato, General Motors ...

Sciopero mezzi a Roma, metro e bus a rischio per 24 ore: tutte le info RomaToday

Roma Atac, nuovo sciopero trasporti di 24 ore venerdì 29 settembre. Metro B1 chiusa, il piano per la Ryder Cup Corriere Roma

per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza". Sulla Funicolare Como-Brunate, ...Dopo l'adesione allo sciopero del 20 maggio del 17,6%, è stato indetto un nuovo sciopero il 29 settembre 2023 che prevede il blocco in determinate fasce orarie dei mezzi Cotral - autobus e anche le ...