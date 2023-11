Scioperare per i salari o per gli investimenti in R&S?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 26 settembre 2023) Non era mai successo negli 88 anni di storia del sindacato statunitense: i dipendenti delle principali produzioni di macchine del Nord America, General Motors, Ford e Stellantis Jeep, hanno iniziato uno sciopero congiunto. I dipendenti di un intero settore chiedono aiuto e un aumentoale del 36% rispetto alle proposte delle tre società che si aggirano tra il 17 e il 20%. La realtà è che un intero settore è stato trasformato da un’innovazione che le principali industrie automobilistiche non hanno intercettato per tempo (in gran parte perché volevano prima ammortizzare glisulle linee in produzione): le macchine elettriche. Tesla sta avendo lo stesso impatto sull’industria automobilistica di quello che ebbe Apple su quella telefonica e che portò Nokia al tracollo. Oggi il modello Tesla Model Y è, infatti, il più venduto al mondo ...