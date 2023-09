Saviano disgustoso | per lui siamo tutti mafiosi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 26 settembre 2023) Zuppa di Porro. Ira sovranista su Berlino dice Rep. Impagliazzo, capo di sant egidio, noi becchiamo soldi da tedeschima per integrazione immigrati regolari. Folli: la Meloni ha consenso,il governo meno, anche perchè mancano alternative. Panebianco contro opposizione irresponsabile e Gramellini contro sinistra che si innamora sempre di nuove figurine.oggi contro la sinistra.è veramente, oggi si guadagna la pagnotta sul Corriere della sera, ieri sputava su X. Se lo cucina Vecchi sul Tempo e Storace su Libero. Giordano sul Papa e il suo crocefisso e Capezone sulle ridicole tendine figlie di papà. Pacchetto Cdm e sanatoria, che come scrive Italia Oggi, èdavvero light e meno del previsto.. Il Fatto contro viaggio in Cina della Santa e Sallusti contro la Versace e cita il suo uso di cocaina. I Sindaci con più ...