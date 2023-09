Saut Gioi | Tommasetti | “Risposta Asl insoddisfacente | le auto mediche non possono bastare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci chiediamo se lebastino a sopperire al depotenziamento deldi”. L’interrogativo è posto dal consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio, che non nasconde le perplessità dopo ladell’Asl Salerno all’interrogazione presentata in merito al rischio di dimensionamento del presidio sanitario cilentano. “Nelladell’Azienda viene in pratica confermato il quadro prospettato poco tempo fa dal Codacons, vale a dire la presenza di una sola ambulanza con infermiere. Mentre per il supporto della rianimativa, occorre attendere che il mezzo arrivi da Vallo della Lucania. Una distanza di 10 chilometri, come abbiamo già ribadito, in un territorio dotato di una rete viaria non adeguata, ...