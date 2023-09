Sassuolo | Dionisi | «Inter? Dobbiamo provare a mettere in difficoltà un avversario che sembra ingiocabile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l’Alessio, allenatore delq, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro l’. PAROLE – «La vittoria contro la Juve ci ha dato una bella spinta, positiva, di consapevolezza. Abbiamo ottenuto un risultato facendo prestazione contro una squadra di un livello superiore al nostro. Ora non vorrei più parlare della Juve, tenerci la consapevolezza almeno questa è la speranza, e sapendo che non basterà quanto fatto con la Juve per ottenere risultato contro l’perché in questo momento l’è superiore, anche il migliorpotrebbe non bastare e noi ...