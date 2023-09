(Di martedì 26 settembre 2023) Un uomo e una donna sono statida un’nella serata di oggi, a Trevi in provincia di Perugia. L’incidente si è verificato lungo la vecchia Flaminia. Per i due,, sono stati inutili i soccorsi. Sull'incidente indagano i carabinieri.

Ogni sabato sera qualcuno li attirascene del crimine criptiche e intrise di. Tuttavia, è un brutale caso di stupro quello che perseguita maggiormente l'ispettore Wilhelmsen. In La pista ...Sembrano non essere di Kata le tracce ditrovate sui rubinetti di tre stanze dell 'ex hotel Asto r di via Maragliano a Firenze. E neanche nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno.

Sangue nelle feci: cause e quando approfondire Gruppo San Donato

Sangue sulle strade, marito e moglie investiti ed uccisi da un'auto nel Perugino Gazzetta del Sud

Omicidio-suicidio in un circolo cinese: uno dei titolari dell’associazione Yang Guang ha ammazzato il collega. S’indaga ancora sul movente ...PADOVA - La correlazione tra alti livelli di colesterolo nel sangue e composti perfluoro-alchilici (Pfas) potrebbe portare a un maggiore rischio di infarto nella popolazione residente nelle ...