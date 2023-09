San Francesco | torna la benedizione degli animali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrazie alla generosità e alla sensibilità di Padre Luciano e di Padre Antonio della Chiesa di San Ciro Martire di Avellino, mercoledì 4 Ottobre 2023 si terrà la tradizionalein occasione della festa di Sand’Assisi, un evento ideato dall’associazionesta “In ricordo di Lacuna“. La cerimonia avrà inizio alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Ciro di Avellino, con la celebrazione della Messa. Successivamente, alle ore 18:30, avrà luogo la, un momento significativo in cui tutti potremo portare i nostri amici pelosi, piumati o squamosi, grandi e piccoli, per ricevere una speciale. Questa è un’occasione unica per unire la nostra ...