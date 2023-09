Salvatore Bagni critica il Napoli | “Avete visto le facce dei giocatori? Mancanza di gioia e gioco sterile”

(Di martedì 26 settembre 2023) L’ex centrocampista del, ha espresso preoccupazione riguardo alespresso dagli azzurri. L’ex centrocampista del, ha condiviso le sue opinioni sullo stato attuale della squadra azzurra in un’intervista al Corriere dello Sport.ha sollevato dubbi sulladie divertimento nei volti deie ha evidenziato un cambiamento nel modo in cui ilgestisce il possesso palla rispetto al passato.ha dichiarato: “Ma voiledei? Non sono più le stesse. Non c’è più lanel ...

Le parole di Salvatore Bagni , ex calciatore del Napoli di Maradona, sull’impatto dell’allenatore francese in azzurro Salvatore Bagni è stato ...

Commenta per primo L'ex calciatore del Napoliha parlato al Corriere dello Sport: 'Perché non gioca Lindstrom Perché non è un esterno, ma un trequartista. Nel 4 - 3 - 3 sarebbe adattato anche lui come Raspadori. In nazionale ha ...Commenta per primo Il doppio ex di Bologna - Napoli(giocatore azzurro, dirigente rossoblu) ha parlato al Corriere di Bologna: 'Motta Non ha solo la personalità forte di chi ha giocato ad altissimi livelli ma pure ottime idee da ...

Bagni: 'Ma avete visto le facce dei giocatori Nel Napoli c'è più gioia' AreaNapoli.it

Napoli in crisi, intervista a Salvatore Bagni: «Ora Garcia sia il leader che manca» ilmattino.it

Salvatore Bagni ha bacchettato Garcia, che a suo dire ha rovinato la macchina perfetta Napoli. "Ma voi avete visto le facce dei giocatori Non sono ...L'ex calciatore ha analizzato il momento attuale della squadra guidata da Rudi Garcia: "In campo non vedi la voglia di giocare" ...