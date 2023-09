Salute | dallo chef piatti gourmet per le malattie intestinali croniche

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Palermo, 26 set. (Adnkronos) - Si può trasformare un classico petto di pollo con le patate in un piatto, sfizioso e sano, anche per chi soffre diinfiammatoriedell'intestino? Sì, secondo Fabio Potenzano,siciliano che fa parte del cast di "E' sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici su Rai1 e insegna all'Istituto alberghiero di Palermo, dove da qualche anno è attivo un indirizzo di studi in cucina salutistica. Tantipossono far parte dell'alimentazione quotidiana di chi ha la colite ulcerosa o la malattia di Crohn - ne soffrono circa 270mila italiani, con i pazienti giovani in aumento - perché avere una malattia infiammatoria cronica intestinale (Mici) non significa dover rinunciare al gusto a tavola. Anzi, la ...