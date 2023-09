Salernitana | Sousa | «La squadra è positiva | vogliamo vincere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Le parole di Paulo, tecnico della, alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Empoli. I dettagli Pauloha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia di Empoli-. PAROLE – «Domani ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tattico ed emozionale. Affrontiamo un avversario che ha cambiato allenatore e Aurelio Andreazzoli conosce molto bene il club, i giocatori e la Serie A. Nell’ultima partita contro l’Inter hanno fatto una buona prestazione e in casa vorranno sicuramente conquistare i primi punti. Da parte nostra vedo e sento unapiena di energianel lavorare per ottenere la vittoria. Lasta lavorando bene, alcuni risultati e la minor efficacia in zona offensiva possono nascondere ...