La fumata bianca per la pace fra la Salernitana e Boulaye Dia sarebbe vicina ad arrivare. Dopo giorni in cui si era parlato di un muro contro muro ...

Da settimane c'è un vero caso Dia in casache riguarda la situazione dell'attaccante che ha rotto con la società. Negli ultimi giorni però si è parlato di unafatta tra le parti ma il giocatore è ancora assente dai convocati ...Commenta per primo Non c'èper Boualaye Dia , rientrato a Salerno in seguito alle vicissitudini delle ultime settimane. L'attaccante della, dopo aver passato qualche giorno in Francia con la famiglia, ha ...

Salernitana, pace fatta con Dia: i termini del nuovo accordo Calciomercato.com

Salernitana, non c'è pace per Boulaye Dia: infortunio in nazionale RaiNews

Stanotte Antonio Senatore è morto in un incidente stradale avvenuto tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Il 18enne stava viaggiando ...StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il “sistema” delle Coop: chiesto il processo.