Ryder Cup 2023 | Spieth sul pubblico di Roma | “Spero in un tifo calcistico”

(Di martedì 26 settembre 2023) “Se mi aspetto unpiù simile a quelloe più caldo del solito nellaCup in Italia? Da amante del calcio lo, noi giocatori ce lo godremmo. Penso che il Marco Simone Golf & Country Club sia il più ‘’ degli impianti in cui si è giocata la”. Così il golfista americano Jordan, membro del team USA e vincitore di tre tornei Major, durante la conferenza stampa odierna. Carico anche Xander Schauffele: “Sono super eccitato di essere qui per laCup, è la mia prima volta in Italia. Non ho mai giocato oltreoceano: isi sono fantastici, il primo tee shot è stato bellissimo. Il Marco Simone è diverso da qualunque campo in cui abbia mai giocato”. E aggiunge: “Patrick Cantlay ha detto ...

“Se mi tatuerò in caso di vittoria della Ryder Cup come fece Thomas Bjorn nel 2018? Non lo garantisco e la squadra non me l’ha nemmeno chiesto. Non ...

E' stata scelta per condurre la cerimonia di apertura della, al Marco Simone Golf Club a Roma . E' un evento di portata mondiale e lei è orgogliosa di farne parte. Questa volta sarà l'uomo ...Non sono bastati 60 milioni di euro del Governo Renzi e neanche 75 mln di euro della Regione Lazio in aggiunta a una fidejussione della Federazione da 97 mln: i golfisti che si sfidano alladi Marco Simone, hanno ottenuto anche l'impossibile: Roma in ginocchio per i trasporti e uno sconto sulle corse dei taxi romani in modo da risparmiare un po'. No solo. Vista la 'grandiosità ...

Ryder Cup: scatta la no fly zone sul campo, operativi i reparti antiterrorismo. Servizi anti furto per giocatori e pubblico RomaToday

Ryder Cup Roma 2023, sospesa la Metro B1 per 4 giorni: il servizio bus sostitutivo Funweek

"Sono super eccitato di essere qui per la Ryder Cup, è la mia prima volta in Italia. Non ho mai giocato oltreoceano: i tifosi sono fantastici, il primo tee shot è stato bellissimo. Il Marco Simone è d ...È appena iniziato l'evento più atteso dell'anno: Ryder Cup Roma 2023 che dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, prevede una serie di modifiche per quanto riguarda i ...