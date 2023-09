Ryder Cup 2023 | gli Stati Uniti ai raggi X Scheffler il leader di una squadra di stelle

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 44a edizione dellaCup, il torneo più amato e più iconico del panorama golfistico. La mitica sfida che metterà di fronte le rappresentative died Europa verrà disputata per la prima volta su suolo italiano, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Il Team USA sbarca in Italia con l’intenzione di mantenere la coppa nella propria bacheca, ma per farlo dovrà vincere in terra europea per la prima volta dal 1993. Da allora mai gli USA hanno vinto per due edizioni consecutive e per riuscirci il capitano Zach Johnson avrà a disposizione la solita collezione di. Andiamo a conoscere i 12 componenti del team ae strisce.CUP: IL TEAM USA AI ...