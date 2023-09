Ruota panoramica di Firenze | alle Cascine da dicembre 2023 a giugno 2024

(Di martedì 26 settembre 2023) Resterà da(la monteranno l'8, festa dell'Immacolata) fino a, ladi. Non più dietro la Fortezza da Basso, ma in piazza Vittorio Veneto,. Forse anche con l'obiettivo di rendere la zona più viva e controllata, evitando che nelle ore serali e notturne diventi pericolosa 2Terra di nessuno" L'articolo proviene daPost.

Kimono è una delle vincitrici di New York Canta, il Festival della Musica Italiana di New York. Per l'occasione volerà nella Grande Mela per disputare la finale di domenica 8 ottobre all'Oceana ...