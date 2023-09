Rugby | Riccioni ' All Blacks sotto pressione | noi pronti a lottare'

... affrontando al massimo una sfida che vale già la qualificazione ai quarti dellaWorld Cup ... Secondo Marco, pilone destro della Nazionale azzurra, la partita con l'Uruguay ha dimostrato ...Quell'infortunio al ginocchio accusato nel test match con l'Irlanda lo scorso agosto aveva fatto temere il peggio. Oggi Marcoè regolarmente tra i protagonisti azzurri ai Mondiali die in conferenza stampa ha voluto caricare l'ambiente in vista del primo dei due confronti più attesi, quello contro i All Blacks,...

'Dovremo essere attenti, accesi e pronti ad una grande battaglia fisica', dice l'azzurro ROMA (ITALPRESS) - Davanti ci saranno gli All Blacks ...“ Siamo a un Mondiale, ci sono tante cose in ballo. Entrambi ci giochiamo la qualificazione, ma loro hanno la pressione di dover vincere a tutti i costi per non essere eliminati. Saranno più sotto pre ...