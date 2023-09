Rugby | nel ranking crolla l’Australia L’Italia mette nel mirino la top 10

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) Si è concluso ormai da un paio di giorni il terzo weekend della Coppa del Mondo 2023, e la notizia del fine settimana è stata sicuramente la pesante sconfitta delcontro il Galles. Un ko che ha virtualmente eliminato i Wallabies dalla corsa ai quarti di finale e che ha visto anche la squadra di Eddie Jonesre nel, ormai in bilico nella top 10 mondiale. Cambia anche la top 3, con l’Irlanda che con la vittoria sul Sudafrica ha allungato nettamente in vetta, mentre la Francia supera al secondo posto proprio gli Springboks, che restano comunque sul gradino più basso del podio. Alle loro spalle la Nuova Zelanda e anche le posizioni seguenti non vedono scossoni, con Scozia, Inghilterra, Galles e Fiji che si confermano nelle prime otto posizioni. Nonostante un Mondiale sin qui difficile, la vittoria sofferta con le ...