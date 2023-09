Rugby femminile | le convocate dell’Italia per il Test Match contro il Giappone | 26 atlete al lavoro a Parma

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) La Nazionale italiana disi appresta ad affrontare ilnelin programma sabato 30 settembre alle ore 19.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di: per preparare l’inle azzurre saranno in raduno da oggi, martedì 26 settembre, sempre a. Sono 26 le, alle quali si aggiungono 2 invitate: ildi fine mese precederà la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove ad ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del WorldWomen’s XV. Nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town l’Italia affronterà ancora ilvenerdì 13, poi il Sudafrica ...