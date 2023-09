Rossopomodoro | dalla solidarietà napoletana del caffè sospeso al cibo gettato nella spazzatura | non sarebbe meglio darlo ai poveri?

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) “Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. È come offrire unal resto del mondo”. Parole di Luciano De Crescenzo. Per questo è strano che un emblema della napoletaneit