“Romanzetto Marino” di Paolo Zagari | la fotografia di un’estate di trent’anni fa | dove i social non c’erano

Leggi su funweek

(Di martedì 26 settembre 2023) Un libro che ci riporta al trentennio ’70 – ’90, indietro nel tempo sul litorale laziale, per l’esattezza a Santa Severa. E’ la storia di un giovane della sua educazione sentimentale molto diversa e a tratti singolare non per questo meno ingenua ma sicuramente fuori dal target legato aie al teatro mediatico dei nostri giorni. Ne’ meglio ne’ peggio. Aldilà dell’operazione nostalgia il nuovo romanzo dici riporta a quel sapore di estate dimenticatala casa dei parenti al mare era un’ancora sicuraincrociavi cugini, zii e amicivi inventarti uno spazio tutto tuo per poter trascorrere tre mesi di spensieratezza. Un inno alla vacanza trascorsa al mare un grande classico del trentennio in cui si muove la storia del protagonista del ...