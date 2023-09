Roma | la rivelazione dell'agente di Man | 'Mourinho lo voleva a Trigoria'

Arnautovic Roma , rivelazione sull’attaccante austriaco: avrebbe già un accordo segreto per il passaggio in giallorosso Spunta un retroscena di ...

... non si sa cosa rispondere al giornalista cireneo di turno in cerca di una, di uno ... Sconcerto aDopo la visita del presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, che aveva fatto pensare ...I salentini sono la grandedi questo inizio di stagione: la squadra di D'Aversa, con ...00, stessa quota di 3,65 per pareggio e vittoria dei giallazzurri) e con Genoa -. I giallorossi, ...

Man, che rivelazione: "Mou ha pensato a lui" Forza Parma

Street food, piatti di pesce e taralli: quello di Montagnola è il mercato ... Gambero Rosso

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – Neanche il tempo di archiviare la quinta giornata di Serie A, che ne arriva subito un’altra. Tra martedì e giovedì tutti di nuovo in campo per il sesto turno di campionat ...Zapata risponde a Lukaku. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quinta di serie A tra Torino e Roma. Un pareggio che porta i giallorossi a ...