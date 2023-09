Roma | incubo taxi | attese infinite | la doppia guida fa flop

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – La metropolitana a servizio ridotto. Gli autobus in perenne ritardo. Il boom di turisti "senza precedenti". E i? Sulla carta sono poco meno di 8mila ma nella realtà introvabili o conlunghissime. Una soluzione, seppur tampone, poteva essere la possibilità di permettere la, ovvero dare la possibilità ad ogni auto di fare il doppio turno e circolare per le strade della Capitale anche 20 ore al giorno. Ma, a quanto risulta all'Adnkronos, l'esperimento procede al rilento. Almeno stando ai numeri: delle 7.672 attive ahanno accolto la "" soltanto in 60. Meno dell'1%. La questioneda mesi è in cima all'agenda del Campidoglio. L'intento è quello di aumentare le licenze anche ...

attese lunghissime nella capitale per un'auto bianca: sono quasi 8mila, la doppia guida solo per 60 La metropolitana a servizio ridotto. Gli autobus ...

Al momento non è possibile soddisfare la sua richiesta per via della Luce 50 -. La preghiamo ... dove i turisti nel tempo di un soggiorno vengono malgrado catapultati nell'nel quale viviamo ...Come quello di, il cimitero acattolico di Palermo ospita " scrittori, artisti, mercanti, donne ... Articoli più letti 10 film dadi Mario Gerosa Come funziona la più avanzata rete ...

Roma, incubo taxi tra attese infinite e flop doppia guida: cosa succede Adnkronos

Roma, una scuola elementare da incubo Tecnica della Scuola

E i taxi a Roma Sulla carta sono poco meno di 8mila ma nella realtà ... Tutto questo nella Capitale d'Italia, dove i turisti nel tempo di un soggiorno vengono malgrado catapultati nell'incubo nel ...Nuovo tonfo in Borsa per Evergrande. I titoli dello sviluppatore immobiliare cinese più indebitato del mondo cedono quasi il 7% (-6,98%) dopo che la sua principale controllata sul mercato domestico, H ...