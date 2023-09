Roma | due bimbe di sei anni scappano da scuola e vanno dalla nonna | «Ci annoiavamo»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Due bambine di seisono scappate dall’istituto comprensivo Montessori di via Santa Maria Goretti aper tornare a casadi una delle due. Hanno attraversato una strada e camminato per tutto il quartiere senza essere fermate da nessuno. Forse sono uscite durante la ricreazione. Quando la donna ha visto la nipote accompagnata dall’amichetta davanti alla porta di casa ha avvertito il figlio, che è andato di corsa a recuperarle. La fuga si è interrotta con il rientro in classe. Ma i genitori hanno chiesto anche conto alladell’accaduto. A chiarirlo, spiega oggi l’edizionena di Repubblica, sarà un’ispezione avviatadirigente scolastica Maria Beatrice Furlani. «A seguito della segnalazione di un episodio di elusione dei controlli da ...