Rogo in una casa disabitata a Como | morto un senzatetto

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Un uomo ènell'incendio di un appartamento disabitato in piazza Duomo a, a pochi passi dalla cattedrale. Dalle prime informazioni, la vittima, il cui corpo è stato trovato carbonizzato, sembrerebbe essere unche aveva trovato rifugio da qualche tempo nel vano scala. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, una donna disabile, che abitava in un'altra, è stata messa in salvo. Sul posto anche carabinieri e polizia. La piazza è stata transennata e le abitazioni vicine alsono state evacuate. Sono in corso indagini sulle cause dell'incendio.