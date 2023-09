Roberto Mancini | la mamma lo difende | “Non è andato via per soldi”

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Marianna Puolo è tornata sulla scelta del figlio di lasciare la guida della nazionale italiana per tentare l’avventura in Arabia Saudita Sono tantissime le polemiche che ha suscitato l’ex ct dell’Italia,, con la sua decisione di diventare allenatore dell’Arabia Saudita non appena lasciata la guida della selezione azzurra, ma sua madre, Marianna Puolo, ha cercato di gettare luce sulla situazionendo la scelta del figlioin un’intervista a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora“. Caso, parla laMarianna (ANSA) – Notizie.comAnche lei ha detto di aver appreso tutto dalla tv, sia la fine del rapporto con l’Italia che l’ufficialità della sua nuova avventura in Medio Oriente, nonostante ...