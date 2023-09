Rimangono incastrati mentre fuggono dal toro lasciato libero per la corrida e vengono incornati | un morto e un ferito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) La tradizionale Corsa dei Tori a Valencia si è trasformata in tragedia. Un uomo di 61 anni èe un altro di 63 anni è rimasto gravemente. L’incidente è avvenuto durante la, quando i partecipanti iniziano a correre davanti ai tori lungo le strade cittadine. Il 61enne è finito in un punto senza uscita e lì è stato incornato al fianco da uno dei tori: sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, i medici non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. L’amico di 63 anni che era con lui ed è stato attaccato dallo stesso, ha riportato ferite gravi a entrambe le gambe e attualmente si trova in condizioni stazionarie in ospedale, dove riceve cure mediche intensive. Una tradizione centenaria Morti e feriti in Spagna durante le corse dei tori sono all’ordine del giorno. Quello che rappresenta un ...