Rigassificatore Vado Ligure | Toti tira dritto | respinta in Regione la richiesta di stop presentata dalle opposizioni Proteste fuori dall’aula

(Di martedì 26 settembre 2023) Si è tenuta ieri, lunedì 25 settembre, in consiglio regionale la seduta monotematica dedicata al trasferimento a Savona –delattualmente ormeggiato a Piombino.un presidio con un centinaio di savonesi in rappresentanza dei comitati, dentro un “accerchiamento” al presidente dellae commissario per ilGiovanni. Tra le critiche di Pd e Movimento cinque stelle passando per la sinistra ambientalista e lista condivisa, e tra i distinguo della maggioranza,ha difeso la sua scelta di proporre la Liguria per lo spostamento del. Al termine della seduta la maggioranza ha comunque bocciato la risoluzione proposta dall’opposizione di ...

Non si placano le contestazioni contro il governatore Toti, commissario voluto da Draghi per realizzare l'infrastruttura in Liguria

“Il Rigassificatore non è necessario per il fabbisogno energetico di gas, né qui né altrove”. È questa, in estrema sintesi, la tesi dei ricercatori ...

Riformisti nimby. Questa ancora non si era mai vista. In Liguria Anche Azione ed Italia viva, le ormai divorziate forze del Terzo polo, sono ...

E al Foglio spiega: 'Non ci sono ragione tecniche per il trasferimento, il presidente Toti vuole fare un favore a Meloni'

Il consigliere regionale calendiano Sergio Rossetti vota con Pd e M5s contro il trasferimento della Golar Tundra in Liguria. E al Foglio spiega: "Non ci sono ragione tecniche per il trasferimento, il presidente Toti vuole fare un favore a Meloni"