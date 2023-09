Riavvicinamento tra Arabia Saudita e Israele | per la prima volta un ministro di Tel Aviv nel Paese del Golfo “Accordo entro marzo 2024”

(Di martedì 26 settembre 2023) Primi passi disi erano già notati durante la seconda metà dell’amministrazione Trump, ma dopo iniziali frizioni con l’amministrazione Biden, legati a un ipotetico e mai avvenutoall’Iran, ecco che nelle ultime settimane si è concretizzata la possibilità di uno storico, o almeno di una normalizzazione, tra. A sancire formalmente l’inizio di questo processo è la visita di undi Tel, per lanella storia, neldegli al-Saud. È stato infatti il titolare del dicastero del Turismo, Haim Katz, a mettere piede neldelper partecipare un convegno ...

Lo scorso 15 Luglio è arrivata la notizia della nomina da parte di Papa Francesco di Giuseppe Shen Bin come nuovo vescovo di Shangai. Shen Bin si ...

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare proprio sia in atto un Riavvicinamento . A dare la notizia sono state alcune persone vicine ai due ...

Personaggi TV. Sembra chiaro che tra la ex coppia Totti - Blasi ci sia un Riavvicinamento . A spifferare la notizia sono state alcune persone legate ad ...

Questi prossimi colloqui tripartiti sono visti come un tentativo di dissipare le preoccupazioni di Pechino riguardo alWashington, Tokyo e Seul. .... in alcuni casi affiliati allo Stato islamico (Isis) nel Sinai,il 2013 e il 2022. Secondo il ...per esempio la realizzazione della Nuova Capitale Amministrativa (NCA) e ilcon la ...

Cina, 'summit con Giappone e Corea Sud il prima possibile' Agenzia ANSA

Come la Svizzera ha contribuito a far funzionare lo scambio di ... swissinfo.ch in italiano

Primi passi di riavvicinamento si erano già notati durante la seconda metà dell’amministrazione Trump, ma dopo iniziali frizioni con l’amministrazione Biden, legati a un ipotetico e mai avvenuto riavv ...(LaPresse) Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, è intervenuta in merito al recente scontro tra Germania e Italia sulla ...