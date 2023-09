Respinto l' appello di Navalny contro la condanna a 19 anni

(Di martedì 26 settembre 2023) E' statol'di Alexeylaa 19di reclusione inflitta il mese scorso all'oppositore russo per un'accusa di "estremismo". 26 settembre 2023

Un tribunale russo ha respinto l'appello del dissidente Vladimir Kara - Murza contro la condanna a 25 anni di reclusione ricevuta per aver criticato ...

Un tribunale russo ha respinto l'appello dell'ex comandante separatista in Ucraina e blogger nazionalista Igor Girkin di essere liberato dalla ...

MOSCA, 26 SET - E' stato respinto l'appello di Alexey Navalny contro la condanna a 19 anni di reclusione inflitta il mese scorso all'oppositore russo per un'accusa di "estremismo". (ANSA-AFP). (ANSA) ...Mosca, 26 set. (Adnkronos) - Il tribunale di Mosca ha respinto il ricorso in appello di Alexei Navalny contro la pena detentiva di 19 anni decisa il 4 agosto in aggiunta alla pena già esistente. Il ...