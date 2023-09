Resident Evil Village su iPhone e iPad | modelli compatibili e uscita

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Nel corso della presentazione di15 Pro si è parlato di come il nuovo chip A17 Pro sia in grado di portare il ray tracing in tempo reale sui nuovi smartphone della Mela, sbloccando di fatto una qualità da console di ultima generazione per gli sviluppatori che vogliano portare i propri successi da casa sull’ecosistema Apple. Allo stesso modo, con il prossimo aggiornamento di macOS viene introdotta la Game Mode, che permette ai computer con processore M1 o superiore di gestire al meglio i videogiochi. Tra i titoli mostrati in concomitanza con la presentazione del nuovo chip c’erano4 e, e durante il Tokyo Game Show Capcom ha annunciato che la versione diper ...

Capcom ha sorpreso i fan di Resident Evil con l’annuncio di un nuovo e avvincente DLC per Resident Evil 4, intitolato “ Separate Ways “, in uscita il ...

Resident Evil Village uscirà per iPhone 15 Pro e iPad il 30 ottobre, come annunciato da Capcom durante il Tokyo Game Show nel fine settimana.Giocatori all'ascolto, questa notizia è per voi. Forse già saprete che con il nuovo iPhone 15 Pro è possibile accedere anche ai giochi AAA come Assassin's Cr ...