REPUBBLICA – Emergenza difesa Napoli | stop di un mese di Juan Jesus | Natan pronto a brillare

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilsi trova di fronte a un’inaspettatain, con le prossime gare che vedranno assenti sia Rrahmani che. L’infortunio muscolare subito dadurante l’ultima partita lo terrà fuori per circa un. Tuttavia, le notizie non sono così nere come sembravano inizialmente. La squadra azzurra ha tirato un sospiro di sollievo grazie al debutto positivo dinella partita contro il Bologna, con il giovane difensore brasiliano che ha dimostrato al tecnico Rudi Garcia di poter fare affidamento su di lui. “starà fuori per uncirca dopo l’infortunio muscolare che lo ha messo ko sabato scorso, ma l’in ...