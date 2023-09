Renzi arriva in ritardo al funerale di Napolitano. Ed evita il posto fra Enrico Letta e Giuseppe Conte

(Di martedì 26 settembre 2023) Anche se le telecamere non l’hanno potuto inquadrare l’ex presidente del Consiglio Matteoera nell’aula di Montecitorio durante le esequie laiche del presidente emerito della Repubblica, Giorgio. Il leader di Italia Viva era negli Stati Uniti per un giro di conferenze, ed è rientrato con il volo della notte per non mancare ai funerali: «Lo dovevo a», ha spiegato a colleghi ed amici. Il volo è atterrato puntuale a Fiumicino, ma il traffico di Roma ci ha messo lo zampino e alla fineto a Montecitorio quando la cerimonia funebre era ormai iniziata. I commessi l’hanno subito aiutato ad entrare in aula, e lui si è sistemato in una poltrona in alto fuori dalla inquadratura delle telecamere, anche per non rendere plasticamente visibile quel piccolo ...

...1 per cento e raggiunge il 3,8%, Italia viva diperde lo 0,1 e si ferma al 2,7%. Piccolo passo in avanti per PIù Europa che con lo 0,2 per cento in piùal 2,6%, mentre Alleanza Verdi e ...... in mezzo al Transatlantico affollatissimo dopo le esequie di Giorgio Napolitano,Guido Crosetto. "Ecco il gigante buono. Stavo parlando male del governo", diceal ministro che, per ...

