Renault R5 - Il remake elettrico entra nel vivo

(Di martedì 26 settembre 2023) Ci siamo: il progetto5 Electric, voluto fortemente dal ceo Luca de Meo, èto nel. Procedono infatti i collaudi di quella che si annuncia come una delle novità più succose del 2024: in termini di design, di richiamo vintage e, si spera, anche di prezzo, perché l'accessibilità economica è una delle cifre del progetto. Dai primi muletti con carrozzeria della Clio (ma già con pianale Cmf-B EV, sospensioni, motore e batteria "giusti", un pacchetto di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa) si è passati a prototipi ancora camuffati, ma caratterizzati dal corpo vettura definitivo. Certo, il mascheramento resta pesante, ma questo non ci ha impedito di realizzare le nostre ricostruzioni. Che parlano di una vettura solida, "quadrata" e ben piazzata sull'asfalto, le cui forme non si scosteranno più di tanto da quelle, ...

