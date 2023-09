Red Bull campione Costruttori | da Interlagos 2010 a Suzuka 2023

Formula 1, penalità Red Bull in due diverse occasioni: ripercussioni nel Gp del Qatar? La ricostruzione dei fatti accaduti in Giappone La Red Bull ...

Gli stand ad ogni angolo del paddock e la musica sparata a palla dietro ai box, ormai, sono solo un ricordo. Era cominciata così, l'avventurain F1: simpatici, guasconi, certamente numeri uno a livello pubblicitario. Ma se chiedete se tutti, all'epoca, li avessero presi sul serio, scoprirete che in tanti pensavano fossero solo una ...... il team radio lapidario in seguito all'eliminazione in Q2: Max Verstappen via radio è stato una furia venerdì e sabato a Singapore, giornate nelle quali lale ha provate tutte per trovare ...

Sergio Perez e il weekend da incubo (mentre tutta la Red Bull fa festa) La Gazzetta dello Sport

Dalla RB1 di Coulthard all'imprendibile RB19 di Verstappen, ripercorriamo le vetture che tra podi, vittorie e titoli costruttori, hanno reso la scuderia di Milton Keynes una delle protagoniste del mot ...Che Ferrari abbiamo visto a Suzuka Charles Leclerc, quarto al traguardo con la SF-23, ha pagato un distacco di 43”908 al vincitore Max Verstappen con la Red Bull RB19. Leggendo i numeri, sembra di es ...