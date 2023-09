Recupero e riuso ex scuola San Modesto | progetto per 26 alloggi residenziali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane la candidatura – a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania dalla legge 154 del 2018 (Messa in sicurezza degli edifici e del territorio) – deldidell’edificio exSanin via Firenze per la realizzazione di ventiseiErp, con annessa riqualificazione degli spazi esterni. Il costo complessivo dell’intervento, per cui si punta ad intercettare le risorse, ammonta a cinque milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.