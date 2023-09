Real Madrid | Xabi Alonso allenatore dopo Ancelotti

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilha scelto: saràa prendere il posto di Carlo(che diventerà ct del Brasile) comedeldalla prossima stagione. Lo annuncia 'Marca' secondo cui il 42enne ex centrocampista ha sorpassato Raul, bandiera dele per il quale nelle ultime settimane si era paventata l'ipotesi (ormai tramontata) di una promozione dalCastilla.cinque stagioni alda giocatore,potrebbe far ritorno anelle vesti di. La sua esperienza spagnola da giocatore, chiusa con due Coppe del Re, un campionato, ...

Commenta per primo Inizia a delinearsi il nome del successore di Carlo Ancelotti , promesso sposo della Nazionale brasiliana. Come riportato da Radio Marca , il tecnico del- interrogato sul possibile passaggio di testimone in favore di Xabi Alonso , attuale allenatore del Bayer Leverkusen - ha così risposto: 'Conosco bene Xabi Alonso perché l'ho avuto come ...Le ultime a cadere sono state Milan e, proprio come nelle scorse semifinali di Champions. E in corsa sono rimaste Inter e Manchester City, le uniche squadre ad aver vinto finora tutte le partite dei rispettivi campionati e a ...

Buone notizie per il Real Madrid. Meno buone per il Napoli di Rudi Garcia: la squadra di Carlo Ancelotti recupera Vinicius Jr, il brasiliano e stella offensiva del club che era rimasto ai box ...(Adnkronos) – Il Real Madrid ha scelto: sarà Xabi Alonso a prendere il posto di Carlo Ancelotti (che diventerà ct del Brasile) come allenatore del Real Madrid dalla prossima stagione. Lo annuncia ‘Mar ...