Raw 25 09 2023 Titles On The Line

(Di martedì 26 settembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Ontario, California. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Prima di tutto dà il benvenuto a Raw, poi dice che sono due settimane che viene interrotto ancor prima che riesca a dire ciò che vuole. Avere Jey Uso a Raw vuol dire che qualcuno dovrà finire a SmackDown. Non è certamente il migliore amico di Jey, ma gli è sembrato doveroso aiutarlo quando i The Judgment Day lo attaccano. I The Judgment Day lo interrompono e Balor dice a Cody che deve finirla di mettersi di mezzo nei loro affari. Priest aggiunge che loro hanno anche dato a Jey un’occasione per entrare in quella che è una famiglia vera. Dominik non riesce a parlare per i fischi del pubblico. Poi Cody domanda loro cosa penserà Rhea Ripley quando tornerà e in una serata loro tre avranno perso tutti i titoli. Quando ...

