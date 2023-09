Ravasi | Napolitano è stato un giusto | splenderà come stella

L'Italia si ferma per l'ultimo saluto a Giorgio Napolitano . Si terranno oggi alla Camera i funerali di Stato in forma laica dell'ex Presidente della ...

Con questa frase,dal libro biblico di Daniele, il cardinaleha voluto ricordare Giorgio, durante la cerimonia laica alla Camera. Il cardinale ha parlato della sua amicizia con il ..."I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre". E' la frase tratta dal libro biblico di Daniele (...

Da Amato a Ravasi, ecco chi parlerà al funerale laico di Napolitano Il Sole 24 ORE

Roma, 26 set - “Vorrei portare un fiore ideale sulla sua tomba, un verso tratto dal libro del profeta Daniele: ‘i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molt ..."I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre". E' la frase tratta dal libro biblico di Daniele (ca ...