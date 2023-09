Puzza sotto al naso L' affondo di Giulio Scarpati | cinema | ecco come funziona

(Di martedì 26 settembre 2023)è un attore nato a teatro, con una lunga carriera. "Ci esibivamo anche negli ospedali psichiatrici e là, a volte, capitava qualche imbarazzante equivoco: era difficile distinguere, tra gli spettatori presenti, i medici dai malati di mente. Tuttavia, posso affermare con orgoglio che il mio primo spettatore importante l'ho avuto a 16 anni: era Pier Paolo Pasolini", rivela in una intervista a Il Corriere della Sera. "Mentre frequentavo ancora il liceo, mi ero iscritto al laboratorio diretto da Elsa De Giorgi, cara amica del grande scrittore. Per il saggio di fine anno recitavamo con la nostra insegnante le laudi umbre del Duecento. Io impersonavo San Giovanni, Elsa era la Madonna e fu lei ad avvertirci che era presente Pasolini: per me fu un autentico shock". Ma il grande successolo ottiene con ...

Una grossa perdita idrica sta mettendoscatto, ormai da un mese, una parte degli abitanti di via Quintino Sella, a Cagliari. Acqua ... si è formata una mucillagine molto spessa e c'è una...... tirata su insieme ad altre con i fondi della Regione Lazio in un piano di zona, quindil'... In dieci anni abbiamo vissuto senza allaccio in fogna, senza marciapiedi, con ladi acque nere, i ...

Sindaco di Pesaro a cena dagli elettori: "Nel Pd troppa puzza sotto il ... il Resto del Carlino

Corsera - Lezione di basco a un'Inter con la puzza sotto al naso. Scossa da Frattesi e Thuram Fcinternews.it

Promozione: il gol di Allegrucci all’84’ fa esultare i padroni di casa, rimettendo in sesto una partita giocata tutta in salita ...Singapore Airlines è finita sotto accusa, per colpa di un cane. Una coppia di passeggeri è riuscita a ottenere un rimborso perché un cane sul volo «puazzava troppo, ...