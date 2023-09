Prof perché quest’anno non è qui con noi? Mi dispiace ragazzi purtroppo non c’è meritocrazia Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 26 settembre 2023) Antonietta Tranchini -Sono una docente precaria e scrivo dalla provincia di Nuoro in Sardegna. Scrivo per chiedervi: ma è possibile fare una scelta su una base di disponibilità per poi rimischiare tutte le carte e renderti conto che quelle cattedre non ci sono più? L'articolo .