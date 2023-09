Probabili formazioni Serie A | le ultime sul turno infrasettimanale Ballottaggi | squalificati | chi schierare al Fantacalcio

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) JUVENTUS-LECCE Bianconeri che non rinunciano al 3-5-2, Allegri potrebbe far partire dalla panchina Vlahovic e dare una chance a Milik ma il serbo parte avanti. Lecce che recupera Baschirotto in difesa, probabile la conferma dell’undici che ha vinto con il Genoa. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio: Pogba: Vlahovic-Milik 60%-40%, Kostic-Cambiaso 55%-45%, Fagioli-Miretti 55%-45% Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza Indisponibili: Dermaku, Banda: –: Kaba-Gonzalez 60%-40% CAGLIARI-MILAN Rossoblù alla ricerca di punti, Ranieri potrebbe dare in avanti un’altra opportunità ...