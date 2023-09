Primo appuntamento da incubo | il racconto di una tiktoker | Al ristorante non era da solo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 settembre 2023) Unpuò andar male, non c'è nulla di strano. Tuttavia quando un incontro romantico inizia malissimo, non può che finire nello stesso modo. Unamolto seguita ha raccontato di com'è andata con un uomo conosciuto tramite app, che al... non era da. Nell'epoca in cui quasi tutto si fa online, era inevitabile che nascessero app che mettano in contatto persone desiderose di fare nuove conoscenze. Quando l'unico filtro è una chat, è difficile sviluppare un'idea precisa della persona che si andrà a incontrare, anche dopo giorni e giorni di chiacchierate virtuali. Lo sa bene una, che sui suoi profili social ha raccontato di unda, in cui a quanto pare la colpa è tutta ...