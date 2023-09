Primo Appuntamento 7 | episodio 19 coppie e streaming gallery

(Di martedì 26 settembre 2023) Il diciannovesimodi2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.2023:19 – 26 settembre 2023 Ad incontrarsi in questosono stati: Barbara e Davide, lei 44enne di Giulianova, barista ...

...bisognerà attende domani mattina ma intanto scopriamo cosa succederà nel prossimodi ... Cosa succederà nelepisodio della puntata di martedì 3 ottobre: la scoperta clamorosa del ...Questosegna il quarto episodio del talk show che ha segnato il suo trasferimento da Rai a Mediaset. Il fulcro della puntata odierna sarà un'analisi dettagliata delanno di governo ...

Il 10 ottobre prossimo a Milano il primo appuntamento di Green & ... Hydronews

Primo Appuntamento 2023, Real Time: single seconda puntata Io Donna

Oltre a risolvere nuovi casi di omicidio, la protagonista finisce a letto con Thimothée: ma come gestire i sentimenti nei confronti di KaradecLa commozione della nipote Sofia May: era premuroso ci ha insegnato quanto sia importante lottare per gli ideali. Il figlio Giulio lo cita: per lui buone battaglie e cause sbagliate ...