Prime pagine 26 settembre | 'Rudi sul filo' | 'Milan | il diavolo è vivo' 'L'Inter teme gli infortuni' e 'Juve ammonita'

La quinta giornata della Serie A è ormai agli archivi: i principali quotidiani sportivi in edicola oggi la sviscerano in ogni aspetto....

Poi, scorrendo le tredicidel decreto Energia, si trova anche quella meno buona: l'articolo ... E' una sanatoria più dolce, rivista rispetto allebozze che avevano fatto gridare allo "...Aperture dei quotidiani dedicate allo scontro, sui migranti, Meloni - Scholz. La premier: 'Stupore per gli aiuti alle Ong'. Salvini: 'Atto ostile'. Berlino: 'Deciso a novembre, Roma sapeva'. Spazio ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Sono tre le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le critiche italiane alla Germania per gli aiuti economici alle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo per salvare ...