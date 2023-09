Presto saprete Ilary Blasi | guerra con Totti | si passa al processo penale?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) No, la cosiddetta "dei Rolex" trae Francesconon è affatto finita. Secondo Il Messaggero, infatti, ci sarebbero state delle evoluzioni dal momento in cui il giudice ha ordinato alladi riconsegnare gli orologi in quello che avrebbe dovuto essere una sorta di "affido condiviso". E il fatto che qualcosa stia bollendo in pentola lo conferma, di fatto, la stessa, intercettata da Striscia la Notizia per la consegna del primo Tapiro d'Oro della stagione del tg satirico, tornato in onda ieri sera, lunedì 25 aprile, su Canale 5. "", ha sussurrato la conduttrice Mediaset interpellata sul punto. Secondo quanto di apprende, lanon avrebbe ancora riconsegnato gli orologi. E per questa ...