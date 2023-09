Presidente del Napoli | Aurelio De Laurentiis | Iscritto nel Registro degli Indagati per Falso in Bilancio

Leggi su citypescara

(Di martedì 26 settembre 2023) I fatti che hanno portato a questa indagine risalgono a giugno del 2022, quando su mandato dei pubblici ministeri partenopei, la Guardia di Finanza aveva eseguito un sequestro di documenti legati all’acquisto del calciatore nigeriano Victor Osimhen. Questo sequestro aveva coinvolto perquisizioni in diverse località, tra cui Castel Volturno, Roma e persino in Francia. L’acquisizione di Osimhen da parte delnell’estate del 2020 è stata unoaffari più rilevanti nel calcio italiano. L’importo complessivo dell’operazione superava i 71 milioni di euro, con ben 50 milioni pagati in contanti al Lille, la squadra francese da cui il calciatore è stato acquistato. Tuttavia, è proprio su queste cifre che si concentrano le indagini della Guardia di Finanza da oltre un anno. Il punto centrale dell’indagine riguarda le plusvalenze generate da questa ...